Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, kulübün resmi mağazası Fenerium'da satışa sunuldu. Özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu maç gününde tribünlerde dikkat çeken yağmurlukların fiyatı 249 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

  • Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, Fenerium mağazalarında satışa sunuldu.
  • Yağmurlukların satış fiyatı 249 TL olarak belirlendi.

Süper Kupa finalinde tribünlerde taraftara dağıtılan Fenerbahçe yağmurluklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin maç günü dağıttığı yağmurlukların, Fenerium mağazalarında satışa sunulduğu öğrenildi.

MAÇ GÜNÜ DAĞITILMIŞTI

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu maç gününde tribünlerde dikkat çekmişti.

FENERIUM'DA SATIŞA SUNULDU, FİYATI 249 TL

Finalin ardından Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların, kulübün resmi mağazası Fenerium'da satışa çıkarıldığı belirtildi. Yağmurlukların 249 TL üzerinden satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

