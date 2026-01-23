Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı 'Panenka' penaltısı sonrası sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü, 'bilerek kaçırdı' iddialarını alevlendirdi. Görüntülerde, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin penaltı öncesi 'Bu gol değil… kaçıracak' dediği ve ardından gülmesi, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Final maçına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı.
GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ OLAY OLDU
Final maçında Brahim Diaz'ın penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırmasının ardından sosyal medyada yeni bir görüntü gündeme geldi. Görüntülerde, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin penaltı öncesi "Bu gol değil… kaçıracak" dediği ve ardından gülmesi dikkat çekti.
"BİLEREK KAÇIRDI" İDDİALARI GÜÇLENDİ
Söz konusu görüntü, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gueye'nin sözleri ve tepkisinin tesadüf olmadığını savunurken, final maçına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı.
FİNALİN KADER ANI
Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltının ardından Senegal, maçtan 1-0 galip ayrılarak Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu ilan etmişti. Kaçan penaltı, finalin kırılma anı olarak hafızalara kazınmıştı.