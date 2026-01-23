Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kullandığı ve kaçan "Panenka" penaltısıyla ilgili ortaya atılan "bilerek kaçırdı" iddiaları yeniden alevlendi. Finalde Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Final maçında Brahim Diaz'ın penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırmasının ardından sosyal medyada yeni bir görüntü gündeme geldi. Görüntülerde, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin penaltı öncesi "Bu gol değil… kaçıracak" dediği ve ardından gülmesi dikkat çekti.

"BİLEREK KAÇIRDI" İDDİALARI GÜÇLENDİ

Söz konusu görüntü, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gueye'nin sözleri ve tepkisinin tesadüf olmadığını savunurken, final maçına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı.

FİNALİN KADER ANI

Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltının ardından Senegal, maçtan 1-0 galip ayrılarak Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu ilan etmişti. Kaçan penaltı, finalin kırılma anı olarak hafızalara kazınmıştı.