Haberler

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı 'Panenka' penaltısı sonrası sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü, 'bilerek kaçırdı' iddialarını alevlendirdi. Görüntülerde, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin penaltı öncesi 'Bu gol değil… kaçıracak' dediği ve ardından gülmesi, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Final maçına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı.

  • Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
  • Finalde Brahim Diaz'ın kaçırdığı Panenka penaltısı sonrası, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin 'Bu gol değil… kaçıracak' dediği ve güldüğü bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
  • Paylaşılan görüntü, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kullandığı ve kaçan "Panenka" penaltısıyla ilgili ortaya atılan "bilerek kaçırdı" iddiaları yeniden alevlendi. Finalde Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Final maçında Brahim Diaz'ın penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırmasının ardından sosyal medyada yeni bir görüntü gündeme geldi. Görüntülerde, Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'nin penaltı öncesi "Bu gol değil… kaçıracak" dediği ve ardından gülmesi dikkat çekti.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

"BİLEREK KAÇIRDI" İDDİALARI GÜÇLENDİ

Söz konusu görüntü, Diaz'ın penaltıyı bilerek kaçırdığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gueye'nin sözleri ve tepkisinin tesadüf olmadığını savunurken, final maçına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı.

FİNALİN KADER ANI

Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltının ardından Senegal, maçtan 1-0 galip ayrılarak Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu ilan etmişti. Kaçan penaltı, finalin kırılma anı olarak hafızalara kazınmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok