Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı, konuk ekip Ankara Hentbol'un sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Ankara Hentbol, ligden çekildiğini açıkladı.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında Güneysuspor- Ankara Hentbol maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.00'da oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.

Hakemler, bir süre bekledikten sonra maçın iptal edilmesine karar verdi. Ankara Hentbol ise yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu.

Ankara Hentbol açıklamasında, "Takımımız, 2025-2026 faaliyetlerini durdurmuş ve Türkiye Hentbol Federasyonuna resmi ligden çekilme dilekçesini sunmuştur." ifadesine yer verdi.

