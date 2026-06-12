2026 FIFA Dünya Kupası... Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Mağlup Etti
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'un golü galibiyeti getirdi.
(ANKARA) - Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği maçta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada Ladislav Krejci, attığı kafa golüyle Çekya'yı öne geçirdi. Beraberlik için yüklenen Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın 80'inci dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Güney Kore, Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh'un vuruşuyla Çeyka'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.
Güney Kore gruptaki ikinci maçını 19 Haziran'da Meksika, Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile oynayacak.