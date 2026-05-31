Haberler

Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğu vize sorunları nedeniyle ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı için Meksika'ya yapmayı planladığı uçuş, bazı oyuncu ve yetkililerin vize sorunları nedeniyle gerçekleşemedi. Takım, Johannesburg'da antrenmanlarına devam ediyor.

Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için organizasyonun ev sahiplerinden Meksika'ya bugün yapmayı planladığı uçuşun, bazı oyuncular ile yetkililerin vizelerinde yaşanan sorun dolayısıyla gerçekleşemediği bildirildi.

Güney Afrika Futbol Federasyonundan (SAFA) yapılan açıklamada, "Güney Afrika Milli Futbol Takımı, bazı oyuncular ve yetkililer vize konusunda sorunlar yaşadı. Sonuç olarak grup planlandığı gibi bu sabah seyahat edemedi." denildi.

Açıklamada, "SAFA, takımın 11 Haziran'da Azteca Stadı'nda ev sahiplerinden Meksika ile yapacağı açılış maçından önce en kısa sürede Meksika'ya seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Takımın turnuva hazırlıklarının yolunda gitmesini sağlamaya kararlıyız. Milli takım, yola çıkana kadar Johannesburg'da antrenmanlarına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika, ev sahiplerinden Meksika ile 11 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika dışında Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı dolduran takımlar
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi