Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçının ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç ile kendisine bir şeyler söyleyen teknik direktör Okan Buruk arasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

"HOCAYI DUYMAZDAN MI GELDİ?"

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Okan Buruk'un Günay'a dönerek birkaç cümle söylediği, ancak tecrübeli kalecinin el hareketi yaparak yürümeye devam ettiği görüldü. Bu an, taraftarlar arasında "Günay hocayı duymazdan mı geldi?" yorumlarına neden oldu.

Galatasaray camiasında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyet sonrası tansiyon yükselmişken yaşanan bu iletişim kopukluğu dikkat çekti. Günay Güvenç'in davranışının bilinçli mi yoksa maç stresinin etkisiyle mi gerçekleştiği merak konusu oldu.