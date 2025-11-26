Haberler

Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Güncelleme:
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı sonrası yedek kaleci Günay Güvenç'in teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı anlar sosyal medyada tartışma yarattı. O anlarda Buruk'un birkaç cümle söylediği, Güvenç'in de el hareketi yaparak yürümeye devam ettiği görüldü. Bu durum, taraftarlar arasında "Günay hocayı duymazdan mı geldi?" yorumlarına neden oldu.

  • Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı sonrasında yedek kaleci Günay Güvenç ile teknik direktör Okan Buruk arasında bir iletişim kopukluğu yaşandı.
  • Görüntülerde Okan Buruk'un Günay Güvenç'e bir şeyler söylediği, ancak Günay Güvenç'in el hareketi yaparak yürümeye devam ettiği görüldü.

Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçının ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç ile kendisine bir şeyler söyleyen teknik direktör Okan Buruk arasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

"HOCAYI DUYMAZDAN MI GELDİ?"

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Okan Buruk'un Günay'a dönerek birkaç cümle söylediği, ancak tecrübeli kalecinin el hareketi yaparak yürümeye devam ettiği görüldü. Bu an, taraftarlar arasında "Günay hocayı duymazdan mı geldi?" yorumlarına neden oldu.

Galatasaray camiasında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyet sonrası tansiyon yükselmişken yaşanan bu iletişim kopukluğu dikkat çekti. Günay Güvenç'in davranışının bilinçli mi yoksa maç stresinin etkisiyle mi gerçekleştiği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEr Di :

Siz de mi Fenerbahçenin arka kapısı oldunuz. Galatasaray kaostan beslenir daha da güçlenir bunu unutmayın..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bu eziklik ne böyle yaaa.lafı gene FB.ye getirdiniz.Alakayı beş geçiyor.pes yani.

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıtaskin.keskin:

çatırdama sesleri yükselmeye mi başladı ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
