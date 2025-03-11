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Günay Güvenç'in hakem Yasin Kol'a söylediği sözler ortaya çıktı: Sıkıyorsa gir içeri

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Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'in Alanyaspor-Galatasaray maçının devre arasında hakem Yasin Kol'a söylediği sözler ortaya çıktı. Güvenç'in, hakeme, "Sıkıyorsa gir içeri" dediği ve bu durum sonucunda kırmızı kart gördüğü belirtildi.

2-1 Galatasaray'ın kazandığı Alanyaspor-Galatasaray maçında sonuç ya da hakem kararları değil, karşılaşmanın devre arasında yaşananlar yine gündeme oturdu.

DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Üstelik, Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç ile Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, kırmızı kart gördü. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylılar, hakem Yasin Kol'un yanına giderek sitemde bulunmak istedi. Sahadan tünele girişte, sarı-kırmızılıların, Kol'a yanaştığını gören jandarma, tarafların bir araya gelmesine engel olmaya çalıştı.

"KUL HAKKI YİYORSUN"

Bu sırada içeriye doğru yürüyen hakem Yasin Kol'u hedef alan Günay'ın, "Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun duruma müdahale ettiği, ardından da ikili arasında küfürlü tartışma yaşandığı vurgulandı. Hakem Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.

Galatasaray kalecisi, olayın sadece ikili diyalogdan ibaret olduğunu belirterek, "Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz" diye konuştu.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da katıldığı televizyon programında, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay şaşırdı. Aramızda bir şey olmadı. 4. hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. TFF; Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli" dedi.

Günay Güvenç'in hakem Yasin Kol'a söylediği sözler ortaya çıktı: Sıkıyorsa gir içeri
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

çirkef takımın çirkef oyuncusu olmuşsun

Yorum Beğen91
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Haber YorumlarıHasan Karim Sacikara:

aynaya bak derim

yanıt10
yanıt5
Haber YorumlarıSer_hat:

Mevlüthan çavuşoğlu canlı yayına bağlandı Günay ın kırmızı kartlık hiç bir sözü yok dedi.niye yalan haber yapıyorsunuz.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Hakemi baskı altına almak için feda edilen kırmızı kart olayı... bu üç büyükler hep böyle davalevereci iğrenç takımlar

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ehh Günay efendi hadi bakalım bundan sonra sıkıyorsa sen gir içeri:)))

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ali koç un para ile yaptırdığı ısmarlama haber!

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıremzi üney:

Lan Ali Koç sizin kadar aciz mi böyle ucuz haberlerle uğraşsın bunlar ancak sizlere layık

yanıt3
yanıt6
Haber Yorumlarımhmt Asln:

Bu ne cüret. Okan yapıyo bunları böyle

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıOzan Polat:

Galatasaraylısın. Normal bu hareketler. Ne demişti bir büyüğümüz; Galatasaray herşeyi yapar ama yapmamış gibi hareket eder. İşiniz gücünüz yalan dolan. Florya suyu içeceğinize şebeke suyu içseydiniz belki bir ihtimal adam olurdunuz.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıremzi üney:

Bunların hepsi bayağı bayağı mafya olmuş ne beklersin ki Fatih Terim’den Okan Burak’a kadar bir gel hepsi aynı halkın yalakçıları

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme22
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