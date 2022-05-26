Gümüşhane'de özel öğrencilere özel spor malzemeleri dağıtıldı - Haberler

Gümüşhane'ye "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde özel gereksinimli bireyler için gönderilen spor malzemeleri törenle okullara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere Gümüşhane'ye gönderilen spor malzemeleri törenle okullara dağıtıldı.

Eskibağlar Mahallesinde bulunan Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere düzenlenen törene eşi Sibel Taşbilek'le katılan Vali Kamuran Taşbilek, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet edip, engelli bireylere çeşitli spor malzemeleri hediye etti ve birlikte spor yaptı.

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, gönderilen malzemelerin Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulunda, Gümüşhane Özel Eğitim Meslek Okulu ve Kelkit Özel Eğitim Uygulama okullarına dağıtılacağını belirterek, "Bu malzemelerimizin evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımız bu malzemelerle güzel spor yapacak. Sizlerin gelişimine, mutluluğuna vesile olsun diyorum. Projenin hayata geçirilmesi ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malzemelerimizin evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İkram ve müzik eğlence programının da icra edildiği törene Vali yardımcısı Mustafa Pala, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, özel öğrenci ve aileleriyle gönüllü gençler katıldı. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Spor