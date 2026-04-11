Okul Sporları Karate Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı
Gümüşhane'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Karate Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'na 20 ilden 250 sporcu katıldı. Müsabakaların heyecan dolu geçtiği belirtildi.
Türkiye Karate Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Sevim Burcu Çetin, müsabakaların güzel ve heyecanlı geçtiğini belirtti.
Artvin'den müsabakalara katılan sporcu Ebrar Geyik ise milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade etti.
Müsabakalar yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Sinan Uçar