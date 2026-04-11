Haberler

Okul Sporları Karate Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Okul Sporları Karate Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'na 20 ilden 250 sporcu katıldı. Müsabakaların heyecan dolu geçtiği belirtildi.

Gümüşhane'de, Okul Sporları Karate Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Sevim Burcu Çetin, müsabakaların güzel ve heyecanlı geçtiğini belirtti.

Artvin'den müsabakalara katılan sporcu Ebrar Geyik ise milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade etti.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

