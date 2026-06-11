Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası, Nevşehir'de başladı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası, 30 ilden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Gülşehir ilçesinde Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 30 ilden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Bocce sahasında gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular farklı volo disiplinlerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, "1998 yılından beri aktif şekilde çalışıyoruz. Birçok Dünya Şampiyonası'na gittik. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda 7 madalya ile ülkemize döndük. Şu anda 81 ilde bütün okullarda petank disiplini oynanıyor. Voloyu da okul sporları içine soktuk. Daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların katıldığı şampiyona, Gülşehir'de 14 Haziran'a kadar devam edecek. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular çeşitli kategorilerde ödüllendirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı