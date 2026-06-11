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Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası Nevşehir'de başladı
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası, 30 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona 14 Haziran’a kadar sürecek.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümitler ve Büyükler Bocce Volo Şampiyonası, farklı kategorilerdeki müsabakalarla başladı.

Gülşehir Bocce Sahası'nda, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada sporcular, volo disiplininin çeşitli branşlarında derece elde edebilmek için mücadele veriyor. Türkiye'nin 30 farklı ilinden gelen 350 sporcunun katıldığı şampiyona, büyük heyecana sahne oluyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, bocce sporunun Türkiye'de her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyledi. Kapsız, "Federasyonumuz 2005 yılında kuruldu ancak branşımız daha önce farklı federasyonların bünyesinde yer alıyordu. 1998 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok dünya şampiyonasına katıldık. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda 7 madalya ile ülkemize döndük. Şu anda 81 ilde bütün okullarda petank disiplini oynanıyor. Volo branşını da okul sporları kapsamına aldık. Daha iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.

14 Haziran'da sona erecek olan şampiyonada, farklı yaş kategorilerindeki sporcular Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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