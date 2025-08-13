Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haber Videosu

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Nicolo Zaniolo'nun yeni durağı belli oluyor. İtalyan futbolcu, Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşma aşamasına geldi. İtalyan basınına göre, Udinese, Zaniolo'yu 1 yıllığına kiralamak istiyor. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu, düzenli forma giymek için İtalya'ya dönmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nicolo Zaniolo için transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMDAN AYRILACAK

Son olarak Fiorentina'da geçirdiği kiralık sezonun ardından Galatasaray'a dönen 26 yaşındaki yetenekli futbolcu bir kez daha takımdan ayrılıyor. Nicolo Zaniolo, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planlarında yer almıyor.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

İtalyan basınının duyurduğu transfer haberine göre, Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'yu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Haberin detaylarında, Nicolo Zaniolo'nun kendisine yönelik gelen teklife sıcak baktığı ve düzenli forma giymek için İtalya'nın yolunu tutacağı belirtildi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.