Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Nicolo Zaniolo için transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMDAN AYRILACAK

Son olarak Fiorentina'da geçirdiği kiralık sezonun ardından Galatasaray'a dönen 26 yaşındaki yetenekli futbolcu bir kez daha takımdan ayrılıyor. Nicolo Zaniolo, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planlarında yer almıyor.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

İtalyan basınının duyurduğu transfer haberine göre, Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'yu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Haberin detaylarında, Nicolo Zaniolo'nun kendisine yönelik gelen teklife sıcak baktığı ve düzenli forma giymek için İtalya'nın yolunu tutacağı belirtildi.