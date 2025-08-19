Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray forması giyen ve kadroda pek düşünülmeyen Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyor.
YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Gaziantep FK yönetimi, genç oyuncu ve sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, Kutucu'nun kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.