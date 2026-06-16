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Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı

Meksikalı kaleci Ochoa, Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı
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Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, milli takım olmadan futbolun anlamsız olduğunu belirtti.

Meksika Milli Takımı kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıkladı.

Dünya Kupası'yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı Kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu. FIFA tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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