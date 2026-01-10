Haberler

Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, ilk antrenmanının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşme yaparak Süper Kupa finalinde forma giymek istediğini belirtti. Fransız futbolcu, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve maça tam konsantrasyon ile hazır olduğunu ifade etti.

  • Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'ye 30 milyon euro transfer bedeliyle imza attı.
  • Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'den sezon başına 6 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
  • Matteo Guendouzi, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynamak istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşlarıyla tanışarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde herkesle tek tek selamlaşan Fransız futbolcu, çalışmanın tamamında yer aldı.

TEDESCO İLE GÖRÜŞTÜ, FORMA İSTEDİ

Antrenman sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir toplantı yapan Guendouzi'nin, bugün oynanacak derbi için forma talebinde bulunduğu öğrenildi. Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli oyuncunun, moral olarak da yüksek olduğu ifade edildi.

"BU MAÇA HAZIR BİR ŞEKİLDE GELDİM"

Guendouzi'nin, Galatasaray ile oynanacak kritik finalde şans verilmesi halinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Fransız oyuncunun, hocasına şu sözlerle mesaj verdiği belirtildi:

"Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

CAN BARTU TESİSLERİ'NDE DİKKAT ÇEKTİ

Guendouzi'nin Can Bartu Tesisleri'nde yapılan taktik ağırlıklı antrenmana dahil olduğu ve kısa sürede takıma uyum sağladığı belirtildi. Fransız orta sahanın sempatik tavırlarıyla da dikkat çektiği kaydedildi.

SEZONLUK ÜCRETİ 6 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde Guendouzi'nin Fenerbahçe'den sezon başına 6 milyon euro kazanacağı bilgisi de yer aldı. Oyuncunun sarı-lacivertli kulübe 30 milyon euro bedelle imza attığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu tiyatrolar ne zaman yazıldı biri koşa koşa hocanın yanına gider biri başkana sarılıp göz yaşlarına boğulur bir başkası Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim der şimdi onu arıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Şerefli klup kerem için diyorsan doğru dedi adam sen farklımı düşünüyon

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

