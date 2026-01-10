Haberler

Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk maçında ilk kupasını kazandığını belirten Guendouzi, ''Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

  • Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile ilk maçında ilk kupasını kazandı.
  • Guendouzi, Fenerbahçe'nin daha fazla kupa kazanacağını söyledi.
  • Guendouzi, Fenerbahçe'de kaliteli oyuncular olduğunu belirtti.

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan ve takımının ilk golünü kaydeden Matteo Guendouzi, Süper Kupa'da kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BU DAHA BAŞLANGIÇ!''

Fransız futbolcu Guendouzi, "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

''DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden Guendouzi, bu şampiyonluğun devamını getirmek istediklerini belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökbey:

Kalitesi çok bellı oluyor. Seyır zevkı verecektır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor