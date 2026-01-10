Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan ve takımının ilk golünü kaydeden Matteo Guendouzi, Süper Kupa'da kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BU DAHA BAŞLANGIÇ!''

Fransız futbolcu Guendouzi, "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

''DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden Guendouzi, bu şampiyonluğun devamını getirmek istediklerini belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.