GSTV canlı yayınını izleyenler dondu kaldı! Mertens'ten takım arkadaşına olay hareket

Galatasaray'da antrenman öncesinde Berkan Kutlu'nun yaş günü kutlandı. GSTV'den canlı yayınlanan anlarda Kutlu'ya sarılan Yunus Akgün'e Mertens'in yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da milli futbolcu Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlamada yaşanan bir an çok konuşuldu.

MERTENS'TEN YUNUS AKGÜN'E ŞAKA

Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlama GSTV ekranlarından canlı yayınlanırken, Mertens'in takım arkadaşı Yunus Akgün'e yaptığı hareket çok konuşuldu. Berkan Kutlu'ya sarılan Akgün'ün kalçalarına dokunarak el şakası yapan Mertens'in o anları GS TV canlı yayınına yansıdı.

GALATASARAY, GİRESUN DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.