Üye Girişi
Haberi Paylaş

GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı

Spor Haberleri

GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.

Yenikent Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in katılımıyla gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte törende bulunan sporcular sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Yaz dönemi güreş branşında antrenörler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın eşliğinde 130 kayıtlı sporcu antrenman yaptı. Haftada 5 gün ve 3 gruba ayrılarak çalışmalarını devam ettiren sporcular yaz dönemi boyunca beslenme ve disiplin konularında da teorik dersler aldı. Antrenmanlarda ise temel motor becerilerini geliştiren çalışmalar ile jimnastik, teknik, taktik, hız ve kuvvet egzersizleri yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title