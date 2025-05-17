GSB 986 Bin Çocuğu Sportif Yetenek Taramasıyla Keşfetti
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı'nın Şampiyonları Yetişiyor' temasıyla 986 bin 935 çocuğu sportif yetenek taramasıyla belirledi. Bakanlık, gençlerin yeteneklerini geliştirme kararlılığını vurguladı.
- GSB, 986 bin 935 çocuğu sportif yetenek taramasıyla keşfetti
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sportif yetenek taramasıyla 986 bin 935 çocuk keşfedildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı'nın Şampiyonları Yetişiyor' notuyla yapılan paylaşımda, 986 bin 935 çocuğun yeteneğini sportif yetenek taramasıyla keşfedildiği açıklandı. Türkiye'nin gücünü gençliğinden aldığı vurgulanan paylaşımda, kararlılıkla, vizyonla ve disiplinle ilerlendiği belirtilerek, "Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyacak şampiyonları birlikte yetiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor