Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Teknik Direktör Okan Buruk'un, maçın ardından oyuncularıyla kutlama yapmak için sahaya girdiği sırada kendisine yakın hakemin elini sıkıp yoluna devam ettiğini belirterek, "Fakat hakem neden alınganlık gösterdi, anlamış değiliz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yerine Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Basın toplantısına zorunlu olarak katıldığını, burada Okan Buruk'un olması gerektiğini söyleyen Saraloğlu, "Maçın kritiğini çok daha iyi yapabilirdi. Bizim mutlu eden iki şey var. Biri maçın skoru ve 3 puan almamız. İkincisi iç sahadaki 42 maçlık yenilmezlik rekoru. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Ona odaklanmış durumdayız. Oynayıp, kazanıp ülke insanını, Galatasaray camiasını mutlu etmeye çalışacağız. Bu maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Oyuncularımızla bütünleşmiş, taraftarımızla coşkulu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ligi şampiyon tamamlamak bizim için çok önemli. Kenetlenmiş durumdayız. Hiç kimse, hiçbir şey bizi şampiyonluktan uzaklaştıramaz" diye konuştu.

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesiyle ilgili de düşüncelerini aktaran İrfan Saraloğlu, müsabakanın ardından Okan Buruk'un iç sahadaki yenilmezlik rekorunu oyuncularıyla kutlamak için sahaya girdiğini, bu sırada da kendisine yakın hakemin elini sıktığını belirterek, "Bu son derece normal ve doğal bir süreç. Bildiğimiz kadarıyla herkesin elini sıkmak gibi zorunluluğumuz yoktur. Sadece kendisine yakın olan hakem arkadaşın elini sıkıp, yoluna devam etti. Fakat hakem neden alınganlık gösterdi, anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı