Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Salih Yılmazsoy - Spor
 - Güncelleme:

- Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize...

- Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz"

İZMİR - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, açıklamalarda bulundu.

Groenendijck, "Başarılı gidişatımız devam ediyor. Güzel bir maçı geride bıraktık ve 3 puanı aldık. Kendimiz, eleştirecek olursak; rakibi doksan dakika hayatta tutan bizdik. Elimizde gelen fırsatları kaçırmaksak ilk yarıda fişi çekebilirdik. Bunu yapamadık ve rakip bu yüzden üzerimize geldi. 3 puan almak en önemlisiydi. 44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyorum. Şimdilik 3 puan ve iyi gidişatın zevkine varıp keyfini çıkaralım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatay maçına konsantre olacağız. O maçın ardından da kalan 7 haftanın bize neler getireceğini göreceğiz" diye konuştu.

Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz

Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz

Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title