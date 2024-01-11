Griezmann, Atletico Madrid'in en golcü futbolcusu oldu

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'le oynanan maçta kaydettiği golle Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Atletico Madrid'in, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid'e uzatmalarda 5-3 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan Fransız furbolcu Antoine Griezmann, kulüp tarihine geçti. Müsabakanın 37. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174 gole ulaştı. Böylece yıldız oyuncu, 173 golü bulunan Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Bu sezon Atletico Madrid'de 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL