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Gremio, Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu transfer etti

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Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşması yapıldı.

Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun kariyerine yönelik bilgilere yer verilirken, 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldığı belirtildi.Sarı-lacivertli formayla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Joao Pedro Brezilya Spor Haberler

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