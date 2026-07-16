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Greenwood'un uçuşu şu anda en çok takip edilen uçuş oldu

Greenwood'un uçuşu şu anda en çok takip edilen uçuş oldu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u Türkiye'ye getiren THY uçağı, FlightRadar24 uygulamasında en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce taraftar uçağı anlık olarak takip etti.

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Masom Greenwood'u Türkiye'ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi 'FlightRadar24' uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.

Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Masom Greenwood, ülkesi İngiltere'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktı. Greenwood ve ailesini taşıyan THY uçağının 16.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, uçuş takip sistemi FlightRadar24 uygulamasında en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce sarı-lacivertli, taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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