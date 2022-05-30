Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından kulübe gözyaşları içinde veda eden Real Madrid'in efsane futbolcusu Marcelo için harekete geçtiği öne sürüldü.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Real Madrid ile yolları ayıran dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgileniyor.

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alması beklenen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile birlikte takıma katılması bekleniyor.

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, İspanyol devine gözyaşları içinde veda etti. 34 yaşındaki sol bek veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

Sansasyonel transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise Marcelo'nun ailesinin İspanya'da yaşamak istemesi.

Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyonlar Ligi şampiyonu yıldızın yeni rotası Fenerbahçe

Sambacı yıldız, Fenerbahçe yönetiminden 3 milyon euro maaş ve imza parası talep etti. Marcelo'nun en az iki yıl daha futbol oynaması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Şampiyonlar Ligi Real Madrid Fenerbahçe Süper Lig Transfer Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title