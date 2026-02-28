Haberler

Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Vanspor FK'yi deplasmanda 3-0 yenen Erzurumspor FK, şehre dönüşünde coşkuyla karşılandı. Dörtyol Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takım otobüsünün alana girmesiyle sevgi gösterisinde bulundu. Etkinlikte havai fişek gösterisi yapılırken, bazı vatandaşlar, otobüse konvoyla eşlik etti.

  • Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 60 puanla birinci sırada yer alıyor.
  • Erzurumspor FK, ligde oynadığı son 11 maçın tamamını kazandı.
  • Erzurumspor FK, Horasan ilçesinde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda mağlup eden Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşılandı.

ERZURUMSPOR'A COŞKULU KARŞILAMA

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda 3-0 yenen Erzurumspor FK için Horasan ilçesinde karşılama programı düzenlendi. Dörtyol Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takım otobüsünün alana girmesiyle ellerindeki bayrak ve atkılarla tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da bu sırada taraftarı selamladı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı. Bazı vatandaşlar, otobüse konvoyla eşlik etti. Uzun süren desteğin ardından vatandaşlar, olay yerinden ayrıldı.

SON 11 MAÇTA 11 GALİBİYET

Ligde oynadığı son 11 mücadelede 11 kez kazanan Erzurumspor, topladığı 60 puanla birinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar, ligde gelecek hafta Manisa FK'yi sahasında ağırlayacak.

