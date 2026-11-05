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Göztepe Yuppo, Zeren Spor'u 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

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Göztepe Yuppo, Zeren Spor'u 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı
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Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, evinde Zeren Spor'u karar setiyle 3-2 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. İlk 2 haftada İlbank ve Vakıfbank'a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle puan tablosunda 5'inci sıraya yükseldi.

SULTANLAR Ligi'nde dün evinde Zeren Spor'u karar setiyle 3-2 mağlup eden Göztepe Yuppo, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. İlk 2 haftada İlbank'a 3-1 (D), Vakıfbank'a 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım daha sonra art arda aldığı galibiyetlerle puan tablosunda 5'inci sıraya tırmandı.

Bu periyotta sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Beşiktaş (D) ve Kuzeyboru'yu 3-1 dize getiren İzmir temsilcisi, Zeren Spor engelini de geçmeyi başardı. Ligde 3'üncü haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynanması gereken maçı 8 Aralık'a ertelenen Göz-Göz'de Bulgar başantrenör Radoslav Arsov aldığı sonuçlarla alkış topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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