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Göztepe Yuppo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zerenspor'u 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan maçta Göztepe Yuppo, sahasında Zerenspor'u 3-2 yendi. Setler 16-25, 25-20, 25-20, 19-25 ve 15-12 sonuçlanırken mücadele 136 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Göztepe Yuppo: Latham, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Sude Benli, Astashina, Vaganova, Burçin Eflin Toraman)

Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Dicle Nur Babat, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Pipunyrova, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual)

Setler: 16-25, 25-20, 25-20, 19-25, 15-12

Süre: 136 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Zerenspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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