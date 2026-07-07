Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah koşu ve dayanıklılık, akşam ise pas ve taktik çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında, koşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren takım, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör