Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında, koşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren takım, günü taktiksel oyunla tamamladı.