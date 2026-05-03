Göztepe'ye 5'incilik tesellisi

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkan Göztepe, uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçı 90+3'te yediği golle 1-1 berabere tamamladı.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkan Göztepe, uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçı 90+3'te yediği golle 1-1 berabere tamamladı. Maçta iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar 32'nci dakikada Brezilyalı golcüsü Juan'ın ayağından öne geçti. Öne geçtikten sonra net fırsatlar yakalayan Göztepe, son anlara girilirken galibiyete çok yaklaştı. Ancak dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde bir dönem Göztepe forması giyen Umut Nayir topu filelere gönderip İzmir ekibinin üstünlüğüne son verdi. Uzatma anlarında yediği golle yıkılan Göztepe'ye RAMS Başakşehir'in mağlubiyeti teselli buldu. Başakşehir'le kıyasıya 5'incilik rekabetine giren Göztepe, rakibinin Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybetmesiyle 5'inci sıraya yükseldi.

HEDEF KONFERANS LİGİ

Trabzon'dan puanla dönüp Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Göztepe Avrupa kupaları için yeniden umutlandı. Kalan iki maçında evinde Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu müsabakaları kazanması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın 2025-2026 sezonunu 5'inci bitirecek. Göztepe ligi 5'inci bitirir, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan biri alırsa sarı-kırmızılılar gelecek sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

STOILOV FUTBOLDAN MEMNUN

Teknik direktör Stanimir Stoilov oynanan futbolun sevindirici, alınan sonucun ise üzücü olduğunu dile getirdi. Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık" diye konuştu.

'SON SANİYE GOLÜNE ÜZÜLDÜK'

Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
