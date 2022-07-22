Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile yeniden anlaştı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti. AA / Etem Geylan - Spor Yasin Öztekin Samsunspor Spor Haberler

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