Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı
AA - Etem Geylan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile yeniden anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti.
AA / Etem Geylan - Spor