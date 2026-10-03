Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk maçına Arsov yönetiminde çıkıyor

Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk maçına Arsov yönetiminde çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Başantrenör Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkarken Göztepe, kupada 3-0 yendiği İlbank'ı ligde de mağlup etmeyi hedefliyor.
SULTANLAR Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım Başkent deplasmanından zaferle dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Göztepe'de Başantrenörlük görevine getirilen Bulgar çalıştırıcı Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkacak. Göz-Göz, İstanbul'da oynadığı kupa grup müsabakasında 3-0 mağlup ettiği İlbank'ı ligde de dize getirmek istiyor. Kupadan elen İzmir temsilcisi Sultanlar Ligi'nde üst sıraları zorlamak için mücadele verecek.