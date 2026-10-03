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Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk maçına Arsov yönetiminde çıkıyor

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Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk maçına Arsov yönetiminde çıkıyor
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Sultanlar Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Başantrenör Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkarken Göztepe, kupada 3-0 yendiği İlbank'ı ligde de mağlup etmeyi hedefliyor.

SULTANLAR Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım Başkent deplasmanından zaferle dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Göztepe'de Başantrenörlük görevine getirilen Bulgar çalıştırıcı Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkacak. Göz-Göz, İstanbul'da oynadığı kupa grup müsabakasında 3-0 mağlup ettiği İlbank'ı ligde de dize getirmek istiyor. Kupadan elen İzmir temsilcisi Sultanlar Ligi'nde üst sıraları zorlamak için mücadele verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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