Göztepe potada yarı final serisinde

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off'ta OGM Ormanspor'u eleyerek yarı finale yükselen Göztepe, Bandırma Parmos Bordo BK ile karşılaşacak. İlk maç yarın oynanacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off'ta ilk turda OGM Ormanspor'u toplam 6 uzatmanın oynandığı unutulmaz seride 2-0'la eleyen Göztepe, yarın yarı finalin ilk maçında Bandırma Parmos Bordo BK'ya konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Rakibini 12 Mayıs Salı günü İzmir'de rövanşta konuk edecek Göztepe ilk maçta kazanıp final için avantajı eline almaya çalışacak. Yarı finalde eşitlik halinde seride üçüncü ve son maç ise 15 Mayıs Cuma günü normal sezonu daha üst sırada bitiren Bandırma ekibinin sahasında oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
