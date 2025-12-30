Göztepe Voleybol'da Berre İnce'yle yollar ayrıldı

Göztepe Voleybol, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol'da 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yolların ayrıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce'ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce" ifadeleri kullanıldı.

30 Nisan 2025'te Göztepe Voleybol'a katılan Berre İnce de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bu büyük taraftarın önünde sahaya çıkmak büyük bir duyguydu" cümlelerine yer verdi. - İZMİR