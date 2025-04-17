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Göztepe Voleybol, Kaptan Ceren Kestirengöz ile Yeniden Anlaştı

Göztepe Voleybol, Kaptan Ceren Kestirengöz ile Yeniden Anlaştı
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Göztepe Voleybol, kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı. İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken kadrosunda bazı değişiklikler yaptı.

Göztepe Voleybol, kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile 1 sezonluk yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile 1 sezonluk yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Kaptan" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe Voleybol; Duygu Ertaş Güncü, Melis Demir, Semra Özer Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Rousseaux, Berin Fırat, Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan ile yollarını ayırırken, Başantrenör Ataman Güneyligil ile de yeni sezonda devam kararı almıştı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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