Göztepe Voleybol, 10 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, Nehir Kurtulan, Nazlı Alkan, İlayda Alkan, Gizem Öcal, Ayşe Mert, Cansın Şurgun, Maluh Oliveira, Natalia Lijewska, Ayça Mine Özen ve Şeyma Dilan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, teknik ekibin raporları istikametinde dış transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, sezon içerisinde ihtiyaç duyabileceği oyuncuların da teker teker sözleşmelerini uzatıyor. İzmir temsilcisi yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla ise yollarını ayırma yoluna gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri sona eren oyuncularımız Nehir Kurtulan, Nazlı Alkan, İlayda Alkan, Gizem Öcal, Ayşe Mert, Cansın Şurgun, Maluh Oliveira, Natalia Lijewska, Ayça Mine Özen ve Şeyma Dilan Öztürk'e sezon boyunca göstermiş oldukları mücadele için teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR