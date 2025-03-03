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Göztepe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

Göztepe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Göztepe'nin gollerini Novatus Miroshi ve Juan atarken, Samsunspor'un gollerini Kingsley Schindler ve Rick van Drongelen kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Samsunspor'un orta sahada kaybettiği topu Dennis kazandı. Ceza sahasına gönderilen topta Samsunspor defansında Van Drongelen topu kaleciye bırakmak isterken topu kapan Juan, kaleci Okan'ı da geçerek boş kaleye topu göndererdi. 2-0

54. dakikada sol kanatta gelişen Göztepe atağında İsmail Köybaşı'nın sert gönderdiği topta ceza sahası içinde Tijanic'in şutu üstten auta çıktı.

67. dakikada Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Schindler'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90+3'te Samsunspor'un taç atışında topu alan Bole'nin sol kanattan ortasında Van Drongelen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 24), Anthony Dennis (Doğan Erdoğan dk. 85), Novatus Miroshi, David Tijanic (Victor Hugo dk. 85), Kuryu Matsuki (Kubilay Kanatsızkuş dk. 57), Juan (Romulo dk. 57)

Yedekler: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Samsunspor: Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift (Soner Aydoğdu dk. 84), Zeki Yavru, Celil Yüksel (Arbnor Muja dk. 84), Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç (Bedirhan Çetin dk. 90+6), Carlo Holse, Landry Dimata (Kingsley Schindler dk. 57), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Flavien Tait, Muhammet Ali Özbaskıcı

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Novatus Miroshi (dk. 45+5), Juan (dk. 51) (Göztepe), Kingsley Schindler (dk. 67), Rick van Drongelen (dk. 90+3) (Samsunspor)

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Holse (Samsunspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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