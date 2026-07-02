Haberler

Göztepe ve Muğlaspor iş birliği yapmaya hazırlanıyor

Göztepe ve Muğlaspor iş birliği yapmaya hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanırsa Göztepe'nin oynatamadığı genç ve yabancı futbolcular Muğlaspor'a kiralanacak.

SÜPER Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ve tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Menaf Kıyanç başkanlığındaki Muğlaspor yönetimi ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın bugün Göztepe Onursal Başkan Mehmet Sepil'i ziyaret edeceği açıklandı. Şampiyonluk yaşayan Muğlaspor'a 5 milyon TL prim desteği veren, Muğlaspor'un kurucu başkanlarından Latif Sepil'in yeğeni olan Mehmet Sepil'le bir araya gelecek yeşil-beyazlılar iş birliği anlaşması sağlanırsa, Göztepe'nin oynatamadığı genç futbolculara kadrosunda yer verecek.

Ayrıca Göztepe, tecrübesi kazanması adına genç yabancı futbolcularını da Muğlaspor'a kiralayacak. Göztepe'nin kadrosunda yer alan, U19 takımının golcüsü Salem Bouajila ve Ürdünlü forvet İbrahim Sabra gibi isimler Muğlaspor ve 1'inci Lig'de oynama şansı da elde edecek. Önce Slovenya kampında denenecek birçok genç oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultunda kiraya verilebilecek. Daha önce Altınordu'yu gündemine alan Göztepe, yabancı oyuncularının 2'nci Lig'de görev alamayacak olması nedeniyle kırmızı-lacivertlilerle görüşmelerini durdurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı

Anne ve oğlunu yedikleri peynir hastanelik etti
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın

Çocuk parkında iğrenç görüntü! Sarmaş dolaş 2 erkeği uyarınca...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti