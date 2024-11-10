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Göztepe ve Konyaspor'un İlk Yarısı Eşitlikle Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 eşitlikle tamamladı. Her iki takım da pozisyon bulmasına rağmen gole ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Fofana, Romulo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Slowik gole izin vermedi.

27. dakikada Konyaspor'da Kramer sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, kaleci Lis topu kornere çeldi.

30. dakikada Göztepe'de Tijanic sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı, savunmadan seken topa Heliton kafayı vurdu, kaleci Slowik son anda topu kornere çeldi.

39. dakikada Konyaspor'un hızlı hücumunda Yusuf Erdoğan, Ndao'nun pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, kaleci Lis üstüne gelen topta hata yapmadı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Isaac Solet, Djalma Silva, David Tijanic, Romulo, Datro Fofana

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Nazım Sangare, Victor Hugo Gomes Silva, Kuryu Matsuki, İzzet Malak, Novatus Miroshi, Juan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer, Guilherme, Danijel Aleksic, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Filip Damjanovic, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir, Hamidou Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Romulo, Bokele (Göztepe), Kramer (Konyaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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