Göztepe ve Kocaelispor Berabere Kaldı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 13'üncü hafta müsabakasında Göztepe ve Kocaelispor Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta golsüz berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını belirterek sözlerine başladı. İnan, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İki takım da son dönemde çok formdaydı. Göztepe güçlü bir takım, zor deplasmana çıktık. Buna göre hazırlandık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettik. Kazanmaya yakın taraf bizdik. Tüm istatistiklerde önde olmak kolay değil. Maçı kazanamadık ama puan kazandık. Futbolcularımı kutluyorum" dedi.

'TÜM OYUNCULARIMI HAZIR TUTMALIYIM'

Selçuk İnan, "Oyuncularımın her biriyle zaman geçiriyorum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Ahmet Oğuz'un nerede oynarsa çok faydalı olacağını biliyordum. Rakiplerimizi çok iyi izliyorum, çok iyi bir analiz ekibimiz var. Elimizdeki tüm oyuncularımı hazır tutmak istiyorum. Bu konuda çok şanslıyım. Eksiklerimiz vardı, oynayanlar gereken mücadeleyi gösterdi. Herkes formayı hak ediyor. Ben takıma yardım ediyorum. Oyuncularımın da gelişimi için çok zaman harcıyorum. Doğru bir strateji ile maça çıkmak bizim işimiz" diye konuştu.

'MİLLİ ARA BİZİ ETKİLEMEDİ'

Milli aranın kendilerini etkilemediğini belirten Selçuk İnan, "Bu sezonki en iyi mücadele oyunumuzdu. Elbette milli oyuncular yorgun olabilir ama milli ara bizi olumsuz etkilemedi. Hakemin gösterdiği kırmızı kartlar ve iptal kararları tercihti" ifadelerini kullandı. Selçuk İnan, sakatlanan Serdar Dursun için de, "Dizinden sakatlandı. Ama doktorlar ve kendisi çok ciddi bir durumunun olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

STANIMIR STOILOV: HÜCUMDA YARATICI OLAMADIK

Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov da maçın çok zorlu geçtiğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Aslında ilk yarı yeterli hırsla maça başlayamadık. Hücum anlamında iyi değildik, sonradan tempomuzu artırdık. Maçta gerginlik vardı. Kendini yere atmalar, gereğinden fazla agresiflik vardı. Bunları çok seven bir teknik adam değilim. Rakibimize fırsat vermedik. Defansta gayet iyiydik, 90 dakika boyunca organizeydik. Ancak hücumda yaratıcı olamadık. Önde daha iyi işler yapmalıyız" diye konuştu.

'REKABETİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İki hafta boyunca 12-13 maksimum 14 oyuncuyla antrenman yapabildik. Bu hafta Juan'ın da sakatlığı oldu. Maça yetişmesi iyi oldu ama gerçek performansı gösteremedi. Bizim tanığımız Juan değildi. Defansta dediğim gibi çok iyiyiz ama hücumda atakları değerlendiremiyoruz. Hücumda çok daha özgüvenli olmalıyız. Bu nedenle sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kaçırdığımız fırsatları değerlendirseydik minimum 5-6 puanımız olurdu. Öndeki iki santrforumuzun olduğu bölgede rekabetimizi artırmamız gerekiyor. Rekabeti artırırsak, santrforlarımızın da performansını artıracağız. Geçen sene takımımızda 3-4 yaratıcı oyuncu vardı. Daha iyi bir oyun ortaya koyabiliyorduk. Oraya 1-2 ya da daha fazla takviye yapmamız gerekiyor"