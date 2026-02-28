Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da 90 dakika boyunca etkili pozisyonlar geliştirse de, kaleciler ve savunmalar gole izin vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Antunes'in arka direğe yaptığı ortada Heliton'un vuruşunda top auta çıktı.

72. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Jeferson'un vuruşunda kaleci Jankat gole izin vermedi ve seken topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sağ kanatta Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden yerden çıkardığı pasa savunmasında Allan yatarak müdahale etti. Ceza sahası önünde boşta kalan topa Rotariu vurdu ancak Lis son anda topu kornere çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 85), Alexis Antunes (Jeferson dk. 68), Novatus Miroshi, Cherni (Musah Mohammed dk. 76), Filip Krastev (Anthony Dennis dk. 46), Juan, Janderson (Efkan Bekiroğlu dk. 85)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Guilherme

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Raux Yao dk. 89), Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Emre Akbaba dk. 68), Angel Torres (Dorin Rotariu dk. 74), Lenny Pintor (Metehan Altunbaş dk. 68), Umut Bozok (Denis Radu dk. 89)

Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ismaila Manga

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kartlar: Cherni, Filip Krastev, Jeferson (Göztepe), Jankat Yılmaz (Eyüpspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Savaş tüm bölgeye yayılacak gibi! Suriye'den İran'a sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar