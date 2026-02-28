Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da 90 dakika boyunca etkili pozisyonlar geliştirse de, kaleciler ve savunmalar gole izin vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Antunes'in arka direğe yaptığı ortada Heliton'un vuruşunda top auta çıktı.
72. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Jeferson'un vuruşunda kaleci Jankat gole izin vermedi ve seken topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada sağ kanatta Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden yerden çıkardığı pasa savunmasında Allan yatarak müdahale etti. Ceza sahası önünde boşta kalan topa Rotariu vurdu ancak Lis son anda topu kornere çeldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 85), Alexis Antunes (Jeferson dk. 68), Novatus Miroshi, Cherni (Musah Mohammed dk. 76), Filip Krastev (Anthony Dennis dk. 46), Juan, Janderson (Efkan Bekiroğlu dk. 85)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Guilherme
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Raux Yao dk. 89), Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Emre Akbaba dk. 68), Angel Torres (Dorin Rotariu dk. 74), Lenny Pintor (Metehan Altunbaş dk. 68), Umut Bozok (Denis Radu dk. 89)
Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ismaila Manga
Teknik Direktör: Atila Gerin
Sarı kartlar: Cherni, Filip Krastev, Jeferson (Göztepe), Jankat Yılmaz (Eyüpspor) - İZMİR