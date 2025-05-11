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Göztepe ve Atakaş Hatayspor Berabere Kaldı

Göztepe ve Atakaş Hatayspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sırasında her iki takım da etkili geçişler yaptı ama skor değişmedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı,

Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Ogün Bayrak (Dk. 81 Nazım Sangare), Ahmet Ildız (Dk. 90 Heliton), Dennis, Tijanic (Dk. 72 Victor Hugo), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Emerson), Romulo

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Cengiz Demir), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Selimcan Temel), Görkem Sağlam (Dk. 90+4 Deniz Aksoy), Boutobba (Dk. 87 Fernandes), Strandberg

Goller: Dk. 14 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 27 Boutobba (Atakaş Hatayspor )

Kırmızı kart: Dk. 79 Strandberg (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 75 Calvo, Dk. 78 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Dk. 90+1 Koray Günter, Dk. 90+4 Heliton (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

67. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Bekaj'da kaldı.

78. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında Emerson kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi. Çizgi üzerine düşen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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