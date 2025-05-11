Göztepe ve Atakaş Hatayspor 1-1 Beraberlikte Yüz Yüze Geldi
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ve Atakaş Hatayspor karşılaşması 1-1 tamamlandı. İlk yarıda Kubilay Kanatsızkuş ve Boutobba golleriyle eşitliği sağladı. Ayrıca, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte şarkı söyledi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı
Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Ogün Bayrak, Ahmet Ildız, Dennis, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Boutobba, Strandberg
Goller: Dk.19 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 27 Boutobba (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamladı.
3. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunda, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
27. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte maç önünde "Med Cezir" şarkısını söyledi.