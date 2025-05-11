Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Göztepe ve Atakaş Hatayspor 1-1 Beraberlikte Yüz Yüze Geldi

Göztepe ve Atakaş Hatayspor 1-1 Beraberlikte Yüz Yüze Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ve Atakaş Hatayspor karşılaşması 1-1 tamamlandı. İlk yarıda Kubilay Kanatsızkuş ve Boutobba golleriyle eşitliği sağladı. Ayrıca, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte şarkı söyledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı

Göztepe: Arda Özçimen, Bokele, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Ogün Bayrak, Ahmet Ildız, Dennis, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Boutobba, Strandberg

Goller: Dk.19 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 27 Boutobba (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamladı.

3. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunda, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

27. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte maç önünde "Med Cezir" şarkısını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Maçta tempo inanılmaz! Mücadelede goller peş peşe geldi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.