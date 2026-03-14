Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçta Göztepe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın gollerini Juan ve Ianis Hagi kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Antunes'in ortasında Jeh'ten seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Dennis için hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Victor topu çelmeyi başarırken, topu takip eden Juan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Alanyaspor'da Hagi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top savunmada Ogün'e de çarptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Filip Krastev, Efkan Bekiroğlu, Guilherme Luiz, Janderson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Nicolas Janvier, Ruan, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang, Steve Mounie

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Mogultay, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Elia Meschack

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Juan (dk. 7) (Göztepe), Ianis Hagi (dk. 15) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Malcom Bokele, Jeferson (Göztepe), Fidan Aliti, Nuno Lima (Alanyaspor) - İZMİR

