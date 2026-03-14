Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçta Göztepe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın gollerini Juan ve Ianis Hagi kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Antunes'in ortasında Jeh'ten seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Dennis için hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Victor topu çelmeyi başarırken, topu takip eden Juan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Alanyaspor'da Hagi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top savunmada Ogün'e de çarptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Filip Krastev, Efkan Bekiroğlu, Guilherme Luiz, Janderson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Nicolas Janvier, Ruan, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang, Steve Mounie
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Mogultay, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Elia Meschack
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Juan (dk. 7) (Göztepe), Ianis Hagi (dk. 15) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Malcom Bokele, Jeferson (Göztepe), Fidan Aliti, Nuno Lima (Alanyaspor) - İZMİR