Göztepe, Uşak Basketbol'u Yenerek Üst Lige Yükselmeyi Hedefliyor

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda mücadele eden Göztepe Erkek Basketbol Takımı, yarın konuk edeceği Ada Yem Uşak Basketbol'u yenmesi halinde bir üst lige yükselmeyi garantileyecek.

Final grubunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet alarak puan tablosunda birinci sırada yer alan Göztepe, Ada Yem Uşak Basketbol maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Rakibini yenmesi durumunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılar, cumartesi günü de final grubunun 10'uncu ve son maçında Ege Üniversitesi Daçka'yla karşılaşacak.

Göztepe - Ada Yem Uşak Basketbol maçı, yarın Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Göztepe'nin başantrenörü Rüçhan Tamsöz, AA muhabirine çok uzun ve zorlu bir sürecin ardından ligin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Son 2 maçlarının kaldığını belirten Tamsöz, "Özellikle final grubunda birbirinden zor ve güzel mücadeleler oldu. Çok sürpriz sonuçlar da geldi. Burada biz de istemediğimiz 2 maç kaybettik. Yarınki Uşak maçıyla lige çıkmayı garantilemek istiyoruz." dedi.

Tamsöz, şöyle konuştu:

"İlk geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey vardı, 'son topa kadar mücadele etmeye devam edeceğiz'. Bu zorlu süreçte oyuncu arkadaşlarım, teknik ekibim ve sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar da geldik. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Yarın da bunun karşılığını alma günümüz. Kendi sahamızda Uşak maçını kazanarak lige çıkmayı garantileyip daha sonra cumartesi günü de Ege Üniversitesi Daçka maçını kazanarak şampiyon olmak istiyoruz."

Tamsöz, yarınki maça tüm Göztepe taraftarını davet ederek, onlarla beraber çok daha kuvvetli olduklarını ve iyi oynadıklarını sözlerine ekledi.