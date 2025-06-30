Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Transfer Etti

Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, ülkesinin milli takımlarında da görev almış ve kariyerinde 27 maçta 10 gol atmıştır.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2006 doğumlu hücum oyuncusu İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç oyuncunun, Ürdün'ün 19 yaş altı, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve A milli takımlarında forma giydiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kulüp kariyerinde 27 maçta 10 gole imza attı. Ailemize hoş geldin Sabra. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabra, geçtiğimiz sezon ülkesinin Al-Wehdat SC takımında forma giymişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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