Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2006 doğumlu hücum oyuncusu İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç oyuncunun, Ürdün'ün 19 yaş altı, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve A milli takımlarında forma giydiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kulüp kariyerinde 27 maçta 10 gole imza attı. Ailemize hoş geldin Sabra. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabra, geçtiğimiz sezon ülkesinin Al-Wehdat SC takımında forma giymişti.