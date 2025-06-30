Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Kadrosuna Katıyor

Göztepe, Ürdünlü Forvet İbrahim Sabra'yı Kadrosuna Katıyor
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, yeni transferleri İbrahim Sabra'nın birçok teklif almasına rağmen kulübü tercih ettiğini açıkladı. Genç forvetin takıma katılışıyla ilgili yorumlarda bulunan Mance, potansiyeli yüksek olan Sabra'ya destek vereceklerini belirtti.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, yeni transferleri 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın birçok teklif almasına rağmen kendilerini tercih ettiğini aktardı.

Mance, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İbrahim Sabra'yı takımlarına katmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu transferde birçok kulübün ciddi ilgisi olduğunu ancak genç forvetin tercihini kendilerinden yana kullanmasının projenin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini bildiren Mance, "Büyük potansiyele sahip, genç bir oyuncu ve burada doğru ortamda çalışarak ve zamana ihtiyaç duyarak gelişimini sürdürecek. Ona sabırla destek olacağız ve birlikte adım adım ilerleyeceğiz. Ailemizin yeni üyesi İbrahim Sabra'ya bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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