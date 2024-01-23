Göztepe, Ümraniyespor'u farklı mağlup etti

1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda gaz kesmedi. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda önemli rakibi Sakaryaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor karşısında pozitif futboluyla farklı kazandı. Bu sonuçla 38 puana yükselen Göztepe 19'uncu haftayı 2'nci sırada tamamladı. Göztepe, Kocaelispor'a kaybeden lider Eyüpspor'la arasındaki puan farkını da 7'ye indirdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde adeta şaha kalkan Göztepe, Bulgar çalıştırıcı ile çıktığı 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini aldı. Stoilov'un Göztepe'si bugüne kadar Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni 3-0, Eyüpspor'u 5-1, Sakaryaspor'u 2-1 ve Ümraniyespor'u 4-1 yenerken, sadece deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi. Stoilov yönetiminde 18 puan toplayan Göztepe, 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

YENİ TRANSFERLERDEN GOL ŞOV

Göztepe'nin yeni transferleri İsveçli orta saha Roman Lungvist ile Brezilyalı stoper Heliton, Ümraniyespor karşılaşmasında attıkları gollerle taraftarın gönlüne taht kurdu. Heliton, önceki hafta Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında da gol attı. Bu kez ligde sahne alan Brezilyalı, Ümraniyespor karşılaşmasında açılış golünü kaydetti. Lunqvist ise 33'üncü dakikada şık bir gole imza atıp Göztepe formasıyla siftah yaptı.

STOİLOV: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET ALDIK

Stanimir Stoilov karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede kendileri adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Dinamik bir oyun ortaya koyduklarını belirten 56 yaşındaki teknik adam, "İlk yarının 30 ya da 4-0 olması gerekiyordu. İkinci yarıda ise rakibe fazla boşluk verdik. Ancak bizde kontratak yaptık ve 2 gol daha bulduk" dedi.

"OYUN ANLAMINDA GELİŞMELİYİZ"

Takımının her geçen hafta performansını yukarı çektiğini dile getiren Stoilov, "Benim takımıma oynatmak istediğim oyun, dominant oyun. 4-1'lik skoru çok da iyi görmüyorum. Takımımın oyunu 90 dakika boyunca domine etmesini istiyorum. Savunmada bazı hatalar yaptık. Hataları tekrarlamamak adına çok çalışmalıyız. Oyun anlamında daha da gelişmeliyiz" diye konuştu.

"YORGUNLUK BAHANEMİZ OLAMAZ"

Geride kalan hafta 3 maç oynadıklarını ifade eden Stanimir Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yorgunluğumuz nedenlerinden biri geçen hafta 120 dakika oynadığımız Konyaspor maçı olabilir. Ancak bu asla bir bahane olamaz. Taraftarımız bizi evimizde desteklemeye geldi. O yüzden onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazı oyuncularımız sakat, bazıları ise hastaydı. Ancak sahada olan futbsolcularım her şeyini verdi."