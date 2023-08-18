Haberler

Göztepe, Ümraniyespor deplasmanında

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe, yarın Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 19.15'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Burak Olcar yönetecek. Müsabaka öncesinde iki takımın da henüz puanı bulunmazken Göztepe, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'a 1-0, Ümraniyespor ise Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmişti. Yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe'de son olarak kadroya katılan Billal Messaoudi, Ahmed Ildız ve Fıratcan Üzüm'ün Ümraniyespor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin karşılaşmanın gidişatına göre bu üç oyuncuya süre vermesi bekleniyor. - İZMİR

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe, yarın Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe, yarın Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 19.15'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Burak Olcar yönetecek. Müsabaka öncesinde iki takımın da henüz puanı bulunmazken Göztepe, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'a 1-0, Ümraniyespor ise Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmişti.

Yeni transferler kulübede olacak

Yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe'de son olarak kadroya katılan Billal Messaoudi, Ahmed Ildız ve Fıratcan Üzüm'ün Ümraniyespor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin karşılaşmanın gidişatına göre bu üç oyuncuya süre vermesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol Spor Haberler

title