Göztepe, Ümraniyespor deplasmanında

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe, yarın Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 19.15'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Burak Olcar yönetecek. Müsabaka öncesinde iki takımın da henüz puanı bulunmazken Göztepe, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'a 1-0, Ümraniyespor ise Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmişti. Yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe'de son olarak kadroya katılan Billal Messaoudi, Ahmed Ildız ve Fıratcan Üzüm'ün Ümraniyespor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin karşılaşmanın gidişatına göre bu üç oyuncuya süre vermesi bekleniyor. - İZMİR