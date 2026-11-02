Göztepe U19, AZ Alkmaar rövanşında 3-1'lik yenilgiyi telafi etmeye çalışacak

TARİHİNDE ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi (Youth League) 2'nci Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 3-1 kaybedip avantaj yitiren Göztepe U19 Takımı yarın evinde rövanş müsabakasına çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Göztepe'nin turu geçebilmesi için rakibini en az üç farkla yenmesi gerecek. Göz-Göz rövanşı iki farklı kazanırsa maç uzayacak. Diğer tüm sonuçlarda turu geçen taraf AZ Alkmaar olacak.

Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs, Hollanda'daki ilk maçta takımının çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi. İzmir'de de aynı şekilde iyi bir mücadele ortaya koyacaklarını belirten Fuchs, "Taraftarımızın desteği ile elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız ilk kez böyle bir seviyede oynuyor. Rakibimiz de Avrupa'nın önde gelen genç takımlarından biri. Biz iyi hazırlandık, gençlerimize inanıyoruz" dedi.

A takımla daha önce Fuar Şehirleri Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele ederek Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan Göztepe, 56 yıl sonra Avrupa arenasında U19 takımıyla İzmir'de maça çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı